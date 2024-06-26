【AFP＝時事】韓国の市役所に初めて導入された「ロボット公務員」が先週、庁舎内で応答しない状態で見つかったことが明らかになった。庁舎内の階段を自ら転げ落ちた可能性があるという。韓国南部・慶尚北（North Gyeongsang）道の亀尾市は26日、ロボットは階段で2メートルの高さから転落したとみられると発表した。AFPの取材に応じた市役所職員は、正確な落下原因は調査中だが「まるで何かがそこにあるかのように」ロボット