路上で出くわした驚きの光景がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】路上で感じた視線…その正体は？「なんか視線感じるな〜と、ふと横見たら覗き見されてた🐍」とその模様を紹介したのは水族館で飼育員をしている林達也さん（@77xwishinghijkl）。側溝にかけられたグレーチング蓋の小さな隙間から顔をのぞかせ、林さんを見つめる一匹のヘビ…小さなサイズではあるが、まさかこんなところにいるとは驚きだ。林さんに話を