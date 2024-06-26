30年前に小学校の担任だった男性教諭から性被害を受けたとして、東京都内に住む男性が元教諭に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁（水野有子裁判長）は、被害の事実を認め、元教諭に慰謝料など約2千万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は3月26日付。東京地裁と東京高裁が入る庁舎＝東京都千代田区被害を訴えたのは、石丸素介さん（40）。高裁判決によると、石丸さんは小学校4年生ごろ、当時40代の教諭からひざの上に座