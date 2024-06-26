東京地検は26日、知人から現金1千万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で警視庁に逮捕された元宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）月組トップスターの女性（78）を不起訴処分にした。理由を明らかにしていない。女性は2019年4月ごろ、映画製作費名目で知人から現金を詐取した疑いで今年5月に逮捕された。