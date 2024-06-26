大阪府岸和田市の小学校で4月、娘の入学式に出席していた母親が倒れた。心肺停止となったこの母親を、周りの保護者と教職員が協力して胸骨圧迫やAED（自動体外式除細動器）を使って助けた。救命のバトンをつないで尊い命を助けたとして、同市消防本部は26日、保護者と教職員計7人に感謝状を贈った。元気になった母親はこの日、「命を大切に日々を過ごしていく」と手紙を読み上げた。【写真】笑顔でお礼を述べる母親同市立大芝