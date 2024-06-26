デーモン閣下が２６日、早期のがんが見つかり、４月から５月にかけて検査入院と手術を行ったことを公表した。所属事務所が公式ＨＰに「デーモン閣下に関するご報告」と題した文面を掲出した。【全文】弊社（株式会社パワープレイミュージック）所属のデーモン閣下（悪魔。アーティスト。１０万６１歳）は今年２月に、日頃よりお世話になっているかかりつけ医に勧められて、内視鏡による検査を致しました。その際、本来の