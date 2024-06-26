検事長の内示も受けていたエリート中のエリート大阪地検の元検事正で弁護士の北川健太郎容疑者（64歳）が、準強制性交の疑いで6月25日大阪高検に逮捕された。北川容疑者は2018年2月から2019年11月に大阪地検のトップ・検事正を務めていた。逮捕容疑は「2019年に起こった事件のもので、被害者は当時の部下だ」と検察幹部は現代ビジネスの取材にそう答えた。大阪高検は時期、犯行の内容など詳細を「プライバシー」を理由に明らかにし