26日午前11時5分ごろ、富士山8合目(山梨県富士吉田市)で、前橋市富士見町原之郷のプロクライマー倉上慶大さん(38)が意識を失ったと、一緒に登山していた友人から110番通報があった。山梨県警富士吉田署山岳救助隊と富士五湖消防本部員が現場に向かい救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。富士吉田署によると、死因は病死という。倉上さんは同日午前6時から2人で登山を始めていた。（棟形祐水）