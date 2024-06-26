静岡県東部の6市町などが運営する「沼津夜間救急医療センター」で約1億4000万円の使途不明金があることが分かりました。死亡した職員が横領した可能性があるということです。（沼津夜間救急医療対策協会加藤 公孝 理事長）「心よりおわび申し上げます、誠に申し訳ございませんでした」医療センターを運営する協会によりますと、経理を担当していた職員が6月中旬に亡くなり、その職員の業務を整理する中で、ほかの職