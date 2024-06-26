聖飢魔IIのデーモン閣下が26日、公式サイトを通じ、早期のがんが見つかり、入院・手術を受け、5月下旬に退院していたことを公表した。【写真】過去には定期検診に行っていることを明かした白衣姿のデーモン閣下公式サイトに「デーモン閣下に関するご報告」を掲載。「弊社（株式会社パワープレイミュージック）所属のデーモン閣下（悪魔。アーティスト。10万61歳）は今年2月に、日頃よりお世話になっているかかりつけ医に勧めら