オートレーサーの森且行（50）がTCK公式LIVE「ウマきゅん」に2度目の登場。好きだった馬を聞かれ、意外な名馬の名を口にした。22年ジャパンダートダービー以来のゲスト出演となった森。「（ギャンブルは）オートレース以外、何でもやります。競馬もやります。前回は不調だった。今日は当てて帰りたい」と気合を入れた。この日のメインは上半期のダート中距離王を決める「帝王賞」だ。好きな騎手を聞かれた森は「中央なら武豊