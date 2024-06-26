Miho UranakaSam Nussey［東京２６日ロイター］ - 半導体メモリー大手のキオクシアホールディングスが、近く東京証券取引所に上場の予備申請をし、１０月末の新規株式公開（ＩＰＯ）を目指す方針を固めた。資金調達に向け上場の可能性を検討してきたが、半導体市況の回復で業績が急速に好転し、実現可能と判断した。事情に詳しい関係者２人が明らかにした。 同関係者らによると、キオクシアは８月末に本申請し、１