ドジャースの大谷翔平（２９）が２５日（日本時間２６日）、注目を集めている球宴本塁打競争について言及した。２４号弾を放ったシカゴでのホワイトソックス戦後、大谷はオールスター戦（７月１６日・アーリントン）前日恒例の本塁打競争への参加について「やりたい気持ちは、どの選手もそうだと思う。僕は（昨年の右肘手術の）リハビリをやっている。他の部分との兼ね合い次第」と態度を保留した。大谷はファン投票の中間結