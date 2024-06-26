梅雨というか真夏?! という暑さのなか、春クールのドラマが続々最終回を迎えています。この3カ月間の春ドラマで、私たちを楽しませてくれた俳優たちをご紹介します。※以下、紹介する各ドラマの最新話までのネタバレを含みます。◆眞栄田郷敦／『366日』記憶障害をテーマにしたドラマが多かった今期ドラマのなかで、繊細な表現が秀逸だと感じたのが『366日』（フジテレビ系）の眞栄田郷敦です。高校時代に恋に落ちた主人公・雪平明