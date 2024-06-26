インドネシアのあるジムでランニングマシーン（トレッドミル）に乗っていた女性が瞬間バランスを失って倒れ、窓から転落するという事故が発生した。２４日（現地時間）、ニューヨーク・ポストなど外信によると、１８日インドネシア西部カリマンタン州ポンティアナックのあるジムで、ランニングマシーンに乗っていた２２歳の女性が悲劇的に命を失う直前の瞬間を捉えた映像が公開された。当時の映像を見ると、この女性はジム３階に置