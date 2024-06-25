過激な発言に批判と支持の両方が集まっている霜降り明星粗品（画像：YouTube「粗品 Official Channel」より）最近、霜降り明星粗品の過激な発言がネットニュースなどでたびたび報じられ、彼に対する批判の声が高まっている。たとえば、「YouTuber、おもんない（面白くない）」「HIKAKIN、おもんないやろ」などと、事あるごとにYouTuberを腐すような発言をしている。木村拓哉に会ったときに挨拶を無視されたと告白したり、もと