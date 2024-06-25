公園に生えていたキノコを食べた男性が救急搬送されました。食中毒の症状が出たのは、初夏から秋にかけて発生する大型の毒キノコ「オオシロカラカサタケ」を食べた大阪府堺市に住む50代の男性です。男性は堺市の大泉緑地で、10日と13日にオオシロカラカサタケを採取し、自宅で7個から8個ほどを焼いて食べたということです。男性は2時間後に嘔吐（おうと）して救急搬送されましたが、入院後に回復し、21日に退院しました。