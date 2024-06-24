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中国で日本人親子が刃物で傷つけられ負傷 近くにいた中国人女性は意識不明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中国の江蘇省蘇州市で24日午後、日本人親子が刃物で傷つけられ、負傷した
  • 親子は命に別条はないが、近くにいた中国人女性は意識不明の重体
  • 犯人とみられる中国人の身柄は確保されたという
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