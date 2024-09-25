厚生労働省は、節度ある適度な飲酒として、1日平均純アルコール約20g程度と推奨しています。▼純アルコール量の計算式）お酒の量(ml) × アルコール度数 × 0.8（アルコールの比重）例）アルコール度数5％のビール１缶（500ml）500ml × 0.05 ×0.8 = 20g【関連記事】「夜間低血糖」を知ってますか？飲酒時に気を付けたいあの症状とはこのように計算すると、アルコール5％のビールであれば1日500ml程度が適量と分かります。ま