人類は長年にわたり多種多様な知識を蓄積・継承することで、個人の力だけでは作れない文化を築き上げました。過去330万年間の石器を分析した新たな研究では、「人類は約60万年前に技術的知識を急速に蓄積し始めた」という結論が示されました。3.3 million years of stone tool complexity suggests that cumulative culture began during the Middle Pleistocene | PNAShttps://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2319175121ASU s
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