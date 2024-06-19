歌手高橋洋子（57）が7月10日に出演を予定していた、東京・池袋を拠点とするアニメ音楽専門オーケストラ「池袋アニメーションフィルハーモニー」の「第一回演奏会」（渋谷・さくらホール）の出演を辞退することを19日、公式X（旧ツイッター）で発表した。人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌「残酷な天使のテーゼ」などのヒット曲で知られる高橋は、今回の辞退について「アーティストとして向き合うことができない出来事