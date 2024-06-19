【イスラマバード】パキスタンで起きた日本人男性2人の遭難で、日本大使館は19日までに、収容された1人の遺体の身元を50代の日本人男性と確認した。氏名は非公表だが、地元当局などによると、本籍・山梨県の平岡竜石さん（55）。