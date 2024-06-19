全仏オープンを負傷棄権したノバク・ジョコビッチ選手がパリ五輪出場へ/Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）テニスの全仏オープンで右膝（ひざ）負傷のため準々決勝を棄権したノバク・ジョコビッチ（セルビア）が、パリ五輪に出場する見通しとなった。セルビアのオリンピック委員会が１８日に発表した。ジョコビッチは今月初め、全仏オープンの４回戦で右膝を痛めた。半月板の手術を受け、五輪出場が危ぶまれていた。今月