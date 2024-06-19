元セクシー女優の三上悠亜が１４日、ＡＢＥＭＡの「しくじり先生俺みたいになるな！」に出演。戦慄の裏アカ流出事件を告白した。ＳＫＥ４８時代にキス写真が週刊誌に掲載されたことがきっかけとなり、グループ卒業を決意し、発表した。卒業まで１カ月となったときに、裏アカが流出するという事件が起きたという。「夜中に一人でエゴサーチをしていたら、裏アカ流出のニュースが出てきて、混乱して何が起きているか、分かり