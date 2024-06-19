米海兵隊が提供した「スイッチブレード３００」の写真/Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps/AP（ＣＮＮ）米国防総省の国防安全保障協力庁（ＤＳＣＡ）は１８日、台湾に小型の武装ドローン（無人機）計１０００機以上を売却することを承認したと発表した。ＤＳＣＡによると、台湾には自爆型ドローンの「スイッチブレード」７２０機と付属システムが６０２０万ドル（約９５億円）、「アルティウス６００Ｍ」２９１機と付属部品が