東京・日本橋の老舗寿司店「都寿司」の5代目店主・山縣秀彰容疑者（38）が5月10日深夜、面識のない女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで、6月17日に逮捕された。【写真】路上でのわいせつで逮捕された『都寿司』店主の普段の様子ほか「事件当日、山縣容疑者は営業終了後にお酒を飲んでいたといい、そのうち『女性と一緒に飲もう』と考え、路上を通行中の20代女性をナンパ。断られるも、近隣の路上などで無理やりわ