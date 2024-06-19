キスは、恋愛において重要な一歩です。しかし、時には期待しすぎてしまい、がっかりする結果に終わることもあります。今回はそんなキスの失敗例をご紹介し、その理由や対処法についてもお話しします。■第3位：タイミングが合わないタイミングは、キスにおいて非常に重要です。相手がまだ心の準備ができていない時にキスを迫ると、せっかくの雰囲気が台無しになってしまいます。お互いの気持ちが高まった瞬間を見極めることが大切