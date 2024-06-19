東京都選挙管理委員会は19日、知事選（7月7日投開票）の告示日の20日に向けて予定していた立候補受け付けのリハーサルを急きょ中止した。50人以上が立候補する可能性があり、事前の審査で受理した書類の確認に職員が追われているため。届け出のリハーサルは恒例の取り組みで、中止するのは異例という。【写真】歴代の東京都知事都知事選には19日時点で、過去最多だった前回2020年の22人を大幅に上回る50人以上が立候補の意向を