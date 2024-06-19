ドイツで開催されているEURO2024はグループステージ第１節の全12試合が終了した。得点ランキングでは、ちょっとした“異変”が起きている。複数スコアラーが１人もいないのだ。フロリアン・ヴィルツ、ジュード・ベリンガム、アルバロ・モラタら31人が１ゴールで並んでいる。 そんななか、ドイツ移籍専門サイト『transfermarkt』の公式インスタグラムは、興味深い形で得点ランキングを紹介している。１位を「オウンゴー