「忙しくて構ってあげられなかったら、めちゃくちゃいじけてる」というコメント共に投稿されたタコの動画が、SNSで話題となっている。【映像】水槽の隅でいじけているタコ注目を集めているのは、マニアックな海の生物が好きだという「もち」さんが投稿した動画。飼育しているというマダコの「たくあん」ちゃんが、水槽の隅でうずくまっていじけている姿が映し出されている。さらに、もちさんが水槽を叩いて呼び掛けても完全に