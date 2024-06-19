食事のマナーで口元が汚れたらナプキンなどで拭くが、今、口元を自らキレイにする犬がX（旧Twitter）に登場し、話題となっている。水を飲んだあと自分で口を拭く犬。このコメントと共に飼い主さん（@db8fomytqRhhqEQ）が投稿したのは14秒の動画。ミックス犬のつきちゃん（生後4カ月・女の子）が水を飲んでいる様子を撮影したものだ。つきちゃんは水を飲んだ後、隣にあるタオルに口を押しつけている。飼い主さんによると、口元につ