現役女子大生でグラビアアイドルの塔乃花鈴（20）が18日、X（旧ツイッター）を更新。7月にセクシー女優としてデビューすることを報告した。塔乃は手書きの文章をアップし「突然の発表で驚かせてしまったと思いますが、7月16日にMOODYZ所属女優として、デビューさせていただきます」と報告。「私自身ずっと憧れを持っていた職業であり、覚悟を持って出演を決意しました」と経緯を説明した。続けて「グラビアでは見せることができな