◆米大リーグロッキーズ５―９ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース大谷翔平投手（２９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、５打数３安打１打点、２得点、１四球、１盗塁の大活躍を見せた。初回先頭の１打席目こそ遊ゴロに倒れたが、２回２死二塁の２打席目は、打球速度１０７・３マイル（約１７２・７キロ）の鋭い打球で右前適時打