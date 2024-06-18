ロッテは18日、菓子やアイスクリームなど124品目を8月1日から順次、値上げ、もしくは内容量を減らす実質値上げを行うと発表した。「コアラのマーチ」などチョコレートやキャンディの値上げ幅は出荷価格で2.9％〜32.5％。アイスは希望小売価格で5.0％から10.0％値上げし、「雪見だいふく」や「クーリッシュ」は160円から170円に引き上がる。（税抜）砂糖やカカオなどの原材料価格、物流コストの上昇が要因。ロッテは4月にも菓子を値