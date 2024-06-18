歌手で俳優の山下智久（３９）が１８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。警報級の大雨に注意を促した。１８日の午後は太平洋側を中心に警報級の大雨エリアが西日本から東日本へと移ると予想されている。関東などでは帰宅時間には激しい雨や落雷など、警戒が必要とされている。予想される激しい大雨について山下は「大雨気をつけてください」と投稿。さらに「海岸や増水した川、崖や沢などには近付かない事がベストだそうです