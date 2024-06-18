お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が視聴者に異例の注意喚起を行った。１７日に自身のユーチューブチャンネルで、最近のＳＮＳニュースをブッタ斬る「１人賛否」を公開。本題に入る前に粗品は「昨今、いろんな事件があっていろんな意見があります」と切り出し「僕はね、１人で偏ったどっちかの意見っての言いたくないんですよ。なんか粗品はこの件に関してこうやってモノ言ってたぞ、とか、粗品はこの事件に関してこっち派で