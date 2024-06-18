SNSでは「コスパ最強」「価格がバグり散らかしてるな」など、その“超コスパ”が話題を呼んでいます（筆者撮影）人気外食チェーン店の凄さを「いぶし銀メニュー」から見る連載「チェーン店『至高のいぶし銀メニュー』を訪ねて」。今回は、すかいらーくグループの中華料理チェーンであるバーミヤンの「アジフライ・ごはんセット」を取り上げます。飲食チェーンには「代名詞」「定番」というべきメニュー以外にも、知られざる企業努