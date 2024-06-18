「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャース大谷翔平選手が１番・ＤＨで出場。六回の第４打席で左翼線へ二塁打を放ち猛打賞をマークした。大谷の猛打賞は５月１４日のジャイアンツ戦以来、２９試合ぶりで、今季８度目の１試合３安打となった。第１打席は遊ゴロだったが、二回２死二塁で右腕クワントリルのスプリットを仕留め、鋭い打球を右前に運んだ。２点目をたたき出す適時打で出塁すると、さらに２番・