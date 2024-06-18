「制御不能状態」の粗品 吉本が手放さない理由は「純粋な男」だから？FRIDAYデジタル

「制御不能状態」の粗品 吉本が手放さない理由は「純粋な男」だから？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 吉本も扱いに苦慮しているという霜降り明星・粗品について、FRIDAYが報じた
  • 早いうちから「別格」の存在だった粗品を吉本が手放すわけがないと吉本OB
  • 関係者は「誰も見たことがないお笑いをやりたいだけ」「純粋な男」と語った
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