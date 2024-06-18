任天堂の公式Xは18日午前、「スーパーマリオの新たなアニメ映画の日本での公開日が2026年4月24日に決まりました」とポストした。映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」は、任天堂とイルミネーションが制作し、2023年4月から公開された。世界的な大ヒットになり配給会社のユニバーサルによると、全世界興行収入は1900億円を突破している。「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の宮本茂プロデューサーは、「楽しい