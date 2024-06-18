日常の気になる疑問を解決！梅雨時季に活発になるゴキブリ。見失った時の対処法は？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。【写真】ゴキブリ対策に必須！「エアゾールスプレー ナチュラス 凍らすジェット」知って楽しい！おもしろ雑学Q.梅雨時季に活発になるゴキブリ。見失った時の対処法は？A.暗くて狭い場所にゴキブリ用エアゾールを噴射。部屋全体を殺虫するのも効果的です。（害虫防除技術研究所医学博