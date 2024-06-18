米女子ツアー「ショップライトLPGAクラシック」（6月7〜9日）で、初日を終えて4位につけていた畑岡奈紗（25）が、翌日のスタート前に失格処分となった騒動が波紋を広げている。原因は、前日の「誤所からのプレーによる重大な違反」だった。ゴルフ誌記者が解説する。「最終の9番ホール、畑岡は茂みに入った第2打の球を探し出してからアンプレアブルを宣言しました。ところが2日目の朝、米テレビ中継局のリポーターからの指摘でボ