お寿司はお箸を使う？ 手で食べた方が通!?お寿司といえば、日本食の代表格。そのため食べ方やマナーが問われることが多いものです。そのなかでもまず気になるのが、手で食べるか、お箸を使って食べるかということ。この素朴な疑問について、500人に聞いた驚きのアンケート結果とともにお答えします。 【アンケート結果】お寿司は「手で食べる」「お箸を使う」多数派はどっち？Q.お寿司は手で食べるものでしょうか？ お箸を使った方