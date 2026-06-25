予約はこちら！▶▶海の仲間たちがかわいすぎて食べられない！？「すみだ水族館コラボアフタヌーンティー」2024年から続く大人気コラボ「すみだ水族館コラボアフタヌーンティー2026」が、2026年も愛くるしい海のいきものたちと一緒にやってきます！ 3年目を迎える今年は、“江戸”と“小笠原”がテーマ。「すみだ水族館」を象徴するいきものたちや幻想的な展示空間を、遊び心あふれるスイーツとセイボリーで表現していま