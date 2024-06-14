「RIZIN」に出場している元K−1王者の安保瑠輝也（28）が14日までにYouTubeチャンネルを更新。実弟で第5代Krushスーパー・フェザー級王者の安保璃紅（りく＝26）が再び窃盗などの犯罪を繰り返していると明かした。瑠輝也は2月に公開した動画で、かつて“安保兄弟”として知られ活躍した弟が、現在は格闘技から離れ「いろんなところからお金を盗んだり、要するに泥棒をしている」と切り出し、世話になった会社社長の自宅から金品を