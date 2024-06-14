警視庁14日午前11時10分ごろ、東京都八王子市東浅川町の6階建てマンション2階一室で、80代ぐらいの女性が倒れているのが見つかった。女性は住人とみられ、現場で死亡が確認された。首には絞められたような痕があった。直前に市内の公衆電話から「姉を殺した」と男から110番があり、警視庁高尾署は殺人事件として捜査。通報した男の行方を追っている。高尾署によると、男は通報で現場の住所を伝えており、寝室で倒れ布団がかけ