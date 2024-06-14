俳優の久我美子さんが亡くなったことを14日、所属事務所が発表しました。93歳でした。所属事務所は「弊社所属俳優 久我美⼦ （くが よしこ）は、誤嚥性肺炎により令和6年6⽉9⽇に享年93歳にて永眠いたしました。⽣前のご厚誼を深く感謝し謹んでご通知申し上げます」と報告しました。厚生労働省によると誤えん性肺炎は、老化や脳血管障害の後遺症などによって、飲み込む機能（えん下機能）やせきをする力が