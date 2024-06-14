秋篠宮家の次女佳子さまのファッションがたびたび話題になっています。5月下旬、ギリシャを公式訪問された際に着用された水色のレースのワンピースもその一つ。調べてみると、結婚を控える女性たちから信頼を集めるアイテムでした。【写真】「両家顔合わせで着ました」女性から信頼集めるワンピ（全身写真）「婚活で」「きちんと感を出したいときに」佳子さまの姿がテレビなどで放映された直後から、ネット上では「セルフォー