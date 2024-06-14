低迷が続く韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の支持率が5ポイント上昇しました。北朝鮮の「汚物風船」への対応も評価されています。韓国の調査会社「ギャラップ」が今月11日からの3日間で実施した最新の世論調査で、尹大統領の支持率は前週より5ポイント上昇し、26％となりました。肯定評価の理由で最も多かったのは「外交」で、10日から実施中の中央アジア歴訪などが評価されたとみられます。また、「汚物風船」飛