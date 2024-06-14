栃木県那須町で4月、会社役員夫妻の焼損した遺体が見つかった事件で、夫妻の遺体から睡眠薬の成分が検出されていたことが捜査関係者への取材で分かった。警視庁と栃木県警の合同捜査本部は、夫妻が事件直前に睡眠薬を飲まされ、抵抗できない状況で殺害されたとみている。殺人容疑で再逮捕された関根誠端容疑者=知人提供捜査本部は14日、主犯とみる会社役員の関根誠端（せいは）容疑者（32）=死体遺棄、死体損壊の両罪で起訴、